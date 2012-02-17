ПФУ назвав п'ятірку найбільших боржників області

Пенсійний фонд Вінниччини оприлюднив найбільших боржників зі сплати єдиного соціального та страхового внесків.

Відповідну інформацію оприлюднило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА з посиланням на головне управління ПФУ у Вінницькій області.

Серед них – ТОВ «Вінницька підшипникова компанія», «Ладижинський завод селікатної цегли», ВАТ «Бродецький цукровий завод», ВАТ «Стрижавський кар’єр», «Підприємство Ладижинської виправної колонії управління державного департаменту України з питань виконання покарань». На початку лютого цього року їх заборгованість зі сплати страхових внесків складає близько 400, 300, 200 і 100 тисяч гривень відповідно.

«Ладижинський завод селікатної цегли» потрапив і до розряду боргуючих підприємств зі сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду області.

До п’ятірки боржників також увійшли Козятинська філія «Будівельного управління «Дніпро-міст», «45-й експерементальний механічний завод» й приватне підприємство «Компанія «Володимирський масив» міста Вінниці та Центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник».

Обласним управлінням Пенсійного фонду протягом І півріччя поточного року проводитиметься активна робота щодо повного погашення боргу економічно активних платників зі сплати страхових внесків, оскільки страховий стаж працюючих громадян – запорука майбутніх пенсійних виплат.