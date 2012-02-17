Молодняк ВРХ "підніме" тваринницьку галузь Вінниччини

Позитивну динаміку досягнуто в галузі тваринництва. Темпи приросту виробництва валової продукції за рік склали 1.4%, в тому числі – в сільськогосподарських підприємствах 4,9%.

По всіх категоріях господарств досягнуто зростання виробництва молока на 0,3%, м’яса – на 3%, підвищилась продуктивність всіх видів худоби.

Про це повідомив на звітній Колегії начальник головного управління агропромислового розвитку області Микола Неїлик.

Він також зазначив, що поряд з позитивними тенденціями, є ряд проблем, які потребують уваги і реагування з боку органів влади. Негативна тенденція - зменшення поголів’я тварин в 2010 році. Зменшено поголів’я на 4,1 тисячі голів, або на 2,3%. Скоротили поголів’я в 15-ти районах області, зокрема Теплицькому - на 191 голову, Тростянецькому – на142, Літинському – на 93, Погребищенському – на 86, Ямпільському – на 68 голів.

В тваринницькій галузі слід наближатись до євростандартів виробництва продукції, і тому область має забезпечити розвиток великотоварного виробництва, будівництво доїльних залів, тваринницьких комплексів.

- В кожному районі має бути побудований комплекс з виробництва молока. Необхідно провести роботу щодо закупівлі теличок в господарствах населення. Це одне із джерел наповнення ферм повноцінним поголів’ям. Зберігається на поточний рік і програма по державній підтримці закупівлі такого молодняка, - зазначив Микола Неїлик.