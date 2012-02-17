Майбутні педагоги говорили про духовне виховання

16 лютого у Вінницькому державному педагогічному університеті відбулася ІІІ регіональна конференція, присвячена питанням духовно-морального виховання молоді, організована керівництвом вузу та студентським колективом у співпраці з відділом релігійної освіти і катехізації Вінницької єпархії.

Почесним гостем конференції був митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон та представники духовенства Вінницької і Хмельницької єпархій УПЦ.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

У вітальному слові митрополит Симеон підкреслив велике значення співпраці педагогів та представників духовенства в духовно-моральному вихованні молодого покоління. Владика в цілому схвалив процес введення у програмах загальноосвітніх навчальних закладів предмету «Християнська етика», однак зауважив, що викладання цього предмету повинно проводитися вчителями, котрі самі мають досвід духовного церковного життя. Інакше, за словами архієрея, викладання християнської етики перетвориться на виконання формальних обов’язків з боку вчителя та учня і не принесе очікуваних плодів.

Митрополит Симеон торкнувся теми сучасного життя молоді і дав оцінку деяким негативним і позитивним його сторонам. Наприкінці свого виступу владика нагородив проректора університету Олександра Криворучка архієрейською відзнакою.

Завершальним акордом конференції стало благословення архіпастирем викладачів і студентів вузу на подальші звершення на духовно-педагогічній ниві.

