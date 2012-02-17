"Липова" червона ікра не доїхала до Жмеринки

12:35, 17 лютого 2012
Вінниця
6 0

Була незадекларована

Сім кілограмів червоної ікри виявили митники у нашого співвітчизника який «забув» задекларувати таку кількість продукту.
На залізничній станції «Конотоп» під час митного контролю одного з вагонів пасажирського потягу сполученням «Москва-Жмеринка» у громадянина України було виявлено червону ікру вагою 7 кг ( 50 банок по 140 г), відомості про яку чоловік не вніс до митної декларації. Ікра знаходилася в особистих речах, без ознак приховування.  

Про це повідомила Державна митна служба України.

Факт недекларування ікри пасажир поїзда пояснив тим, що не знав про заборону ввезення продуктів харчування в такій кількості без декларування.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 340 Митного кодексу України. Вартість вилученої  ікри визначається.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter