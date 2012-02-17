"Липова" червона ікра не доїхала до Жмеринки

Сім кілограмів червоної ікри виявили митники у нашого співвітчизника який «забув» задекларувати таку кількість продукту.

На залізничній станції «Конотоп» під час митного контролю одного з вагонів пасажирського потягу сполученням «Москва-Жмеринка» у громадянина України було виявлено червону ікру вагою 7 кг ( 50 банок по 140 г), відомості про яку чоловік не вніс до митної декларації. Ікра знаходилася в особистих речах, без ознак приховування.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Факт недекларування ікри пасажир поїзда пояснив тим, що не знав про заборону ввезення продуктів харчування в такій кількості без декларування.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 340 Митного кодексу України. Вартість вилученої ікри визначається.