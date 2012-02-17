Чверть вінничан не сплачує податки

Кожен четвертий вінничанин протягом останніх трьох років не отримував доходи і не брав участі у формуванні місцевих бюджетів.

Про це з посиланням на прес-службу ДПС у Вінницькій області повідомив “Укрінформ”.

“На Вінниччині кількість незареєстрованих осіб працездатного віку вражає: згідно з наявними відомостями ДПС України, в області налічується 116 тис. фізичних осіб, які протягом останніх 3 років не отримували доходи і відповідно не брали участі у формуванні місцевих бюджетів", - інформує прес-служба ДПС області з посиланням на керівника податкової служби Ірину Зленко.

На думку податківців, така статистика відображає негативні наслідки виплати заробітної плати в "конвертах" і без офіційного висновку угод між роботодавцями та найманими працівниками. "Для вирішення цього питання в кожному районі та місті обласного значення при місцевих органах виконавчої влади створені комісії з питань підвищення рівня оплати праці, до складу яких увійшли представники податкових органів", - наголосили в податковій.

За даними управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, у Вінниці налічується 145400 працюючих. В той же час, по області на обліку в ПФ перебувають 409 739 осіб.