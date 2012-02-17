Хміль розпалив у пари італійські пристрасті

В Іллінецькому районі 43–річний чоловік завдав ножове поранення своїй 38–річній співмешканці.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, усе сталося вчора близько 16 години в одному із населених пунктів району. Як з’ясувалося, подружжя разом розпивали спиртні напої і під час цього посварилися.

Наразі потерпіла перебуває у лікарні і її стан задовільний. Чоловіка працівники міліції затримали і сьогодні за цим фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи.