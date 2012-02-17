Перевізники хочуть 200 мільйонів за проїзд пільговиків

Вінницька обласна асоціація автомобільних перевізників підтримує ідею запровадження адресної грошової допомоги пасажирам, котрі мають пільги на проїзд у громадському транспорті.

- Ми вважаємо, що Вінницька область могла б стати полігоном для реалізації окремих напрямків реформи нашої галузі, - сказав на звітних зборах Асоціації Президент ВОААП Анатолій Ратовський. - Ми готові стати пілотним регіоном, де буде введено адресну допомогу всім пасажирам пільгових категорій, особливо — на приміських маршрутах, серед яких щоразу більшає кількість збиткових.

За словами Анатолія Ратовського, наявні обсяги бюджетних субвенцій на компенсацію пільгових перевезень не покривають витрат перевізників. Сума державних асигнувань, яка б дозволила перевозити пільговиків автотранспортом Вінниччини беззбитково, мала б сягати 200 млн. гривень на рік.

Довідка. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян:

– надійшло за 2011 рік – 55004,0 тис.грн.;

– передбачено на 2012 рік – 66241,4 тис. грн.