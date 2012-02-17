Вінничанка залишила дитину у "вікні життя"

У морозну погоду вінничанка залишила новонароджену дівчинку у «Вікні життя» при вінницькому монастирі черниць сестер Каносіянок. Це перший випадок за рік існування «Вікна життя», коли до монастиря принесли немовля.

Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

Після того, як дівчинку принесли до монастиря, черниці викликали міліцію і бригаду швидкої. Лікарі оглянули новонароджену дитину. Дівчинка є цілком здоровою, має вагу 3 кг 115 грамів і зріст 52 сантиметри. Наразі немовля перебуває у вінницькому центрі матері і дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка може бути матір'ю дівчинки.

«Вікна життя» створені при римо-католицьких монастирях у різних країнах світу. Його мета – зберегти життя немовлятам, від яких відмовляються породіллі. У Вінниці таке «вікно життя» з'явилося 14 лютого 2011 року.