Підприємство провело аудит і скоротило збитки

У ході документальної перевірки податківці встановили причину збитків: платник при визначенні валових доходів не враховував суму протермінованих кредитів та нараховані, але не сплачені відсотки по кредитних договорах, термін дії яких закінчився. Отож, за результатами документальної перевірки збитки підприємства було зменшено на 63,6 млн.грн.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Загалом за січень 2012 року працівниками підрозділу податкового контролю було проведено 9 планових та 48 позапланових документальних перевірок юридичних осіб. За їх наслідками до бюджетів усіх рівнів донараховано 4,5 млн.грн. З них 3,1 млн.грн. вже поповнило до казну.

Всього, впродовж першого місяця поточного року за результатами контрольно – перевірочної роботи забезпечено надходжень до Державного бюджету в сумі 5 млн.грн. За цей же час документальними перевірками було зменшено безпідставно заявлений до відшкодування з бюджету податок на додану вартість на 58,8 тис.грн. та зменшено від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ на 121,1 тис.грн.