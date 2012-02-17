Мешканець сальника загинув під колесами фури

Ввечері чоловік повертався рейсовим автобусом сполучення «Вінниця – Калинівка» з обласного центру додому у село Сальник Калинівського району. Автобус зупинився на зупинці біля даного села, щоб висадити пасажирів. На вулиці вже було темно, а дана ділянка дороги неосвітлена. Вийшовши з автобусу, чоловік почав перебігати проїжджу частину дороги, перевантажену транспортом.

В цей час у напрямку Вінниці їхала вантажівка «Мерседес–Бенц» під керуванням 61-річного жителя Волинської області. Коли чоловік з протилежній частині дороги раптово вибіг на проїжджу частину, водій вантажівки навіть не встиг загальмувати.

Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області, 40-річний потерпілий отримав травми несумісні з життям. Він загинув миттєво на місці пригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводиться розслідування.