Вінничанка Добринська вкотре стала чемпіонкою України

17:25, 17 лютого 2012
Вінниця
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Побила власний та національний рекорди

Олімпійська фіналістка Наталя Добринська в черговий раз виборола звання чемпіонки України з багатоборства. Зимовий чемпіонат з легкої атлетики цими днями  відбувається у закритих приміщеннях у Сумах. За результатами змагань у п'яти видах багатоборства вінничанка  набрали 4880 очок. Це означає, що Наталя побила власний рекорд, а, відповідно, і встановлений нею національний на 29 очок. Окрім цього, як повідомляє Федерація легкої атлетики України, Добринська після змагань у Сумах посіла 2 місце у топ-світовому рейтингу.  Легкоатлетка виборола путівку на зимовий чемпіонат світу у закритих приміщеннях, який стартуватиме 11 березня у Туреччині. У Стамбулі відбудуться останні за престижністю змагання перед олімпіадою в Лондоні, де Наталя Добринська спробує вдруге потримати звання Олімпійської чемпіонки.

Разом із Наталією Добринською в зимовому чемпіонаті України  у Сумах участь бере її старша сестра Вікторія. Вона виборюватиме  перемогу у інших видах легкої атлетики стрибки у висоту. 
 

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