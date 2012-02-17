Вінничанка Добринська вкотре стала чемпіонкою України

Олімпійська фіналістка Наталя Добринська в черговий раз виборола звання чемпіонки України з багатоборства. Зимовий чемпіонат з легкої атлетики цими днями відбувається у закритих приміщеннях у Сумах. За результатами змагань у п'яти видах багатоборства вінничанка набрали 4880 очок. Це означає, що Наталя побила власний рекорд, а, відповідно, і встановлений нею національний на 29 очок. Окрім цього, як повідомляє Федерація легкої атлетики України, Добринська після змагань у Сумах посіла 2 місце у топ-світовому рейтингу. Легкоатлетка виборола путівку на зимовий чемпіонат світу у закритих приміщеннях, який стартуватиме 11 березня у Туреччині. У Стамбулі відбудуться останні за престижністю змагання перед олімпіадою в Лондоні, де Наталя Добринська спробує вдруге потримати звання Олімпійської чемпіонки.

Разом із Наталією Добринською в зимовому чемпіонаті України у Сумах участь бере її старша сестра Вікторія. Вона виборюватиме перемогу у інших видах легкої атлетики стрибки у висоту.

