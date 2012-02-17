Вінничанин грабував на Черкащині

Як інформують у СЗГ УМВС Черкаської області, до чергової частини Монастирищенського районного відділу міліції звернулося кілька громадян із заявами про викрадені з їхніх домівок гроші та золоті прикраси. Характер вчинення злочинів вказував, що в серії крадіжок задіяна одна й та сама особа. Шляхом проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що до злочинів причетний 33-річний чоловік, який вже неодноразово перебував за гратами.

Як з'ясувалося пізніше, вийшовши з місць позбавлення волі, колишній в’язень вирішив стати на шлях виправлення, влаштуватися на роботу, одружитися і вести спокійний спосіб життя. Чоловік познайомився з жінкою, з якою почав жити разом. Спочатку життя складалося непогано, але робота не приносила очікуваних доходів. Грошей на улюблені розваги та наркотичні засоби, які чоловік періодично вживав, не вистачало. Він приїхав в одне із сіл Монастирищенського району. Обирав будинки, які ззовні гарно виглядали. Час для вчинення задуманого співпадав із періодом, коли люди знаходилися на роботі або були відсутні з інших причин. Щоб остаточно пересвідчитися в тому, що господарів немає вдома, чоловік стукав у шибку: якщо хтось виходив, то представлявся соціальним працівником і під різноманітними приводами намагався потрапити до будинку.

Крадіжка значної суми коштів з одного із перших будинків лише розпалила завзятість крадія. Обравши садиби, чоловік вирішив привести в дію план, який вже давно визрів - скоїти злочини одразу в декількох будинках, а потім із награбованим зникнути з села. Та втілити в життя свої злочинні наміри чоловікові не вдалося. Затримання чоловіка відбулося в місті Гайсин, де той проживав. Після розмови з працівниками міліції, злодій зізнався у вчиненні всіх крадіжок. Наразі відносно нього порушено кримінальну справу.