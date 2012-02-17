Вінницький нотаріус став "Кращим нотаріусом року"

У наказі за підписом Міністра юстиції Олександра Лавриновича йдеться про нагородження кращих нотаріусів України 2011 року. З-поміж 7 кращих нотаріусів нагороджено і вінничанку.

Про це повідомила Вінницька обласна нотаріальна палата.

Зокрема, в наказі йдеться:

„МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2012 м. Київ № 88/7

Про нагородження нотаріусів:

За значний особистий вклад у розвиток нотаріату України, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та за підсумками щорічного конкурсу «Кращий нотаріус року»

наказую:

нагородити відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства юстиції України – Почесною грамотою Міністерства юстиції України:

Ковальову Віру Миколаївну - приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу”.

Також нагороджено представників Дніпропетровського, Донецького, Кіровоградського Львівського, Одеського, Херсонського міських нотаріальних округів.