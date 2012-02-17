Вінницький нотаріус став "Кращим нотаріусом року"
Заохочувальну відзнаку дали за підписом Лавриновича
У наказі за підписом Міністра юстиції Олександра Лавриновича йдеться про нагородження кращих нотаріусів України 2011 року. З-поміж 7 кращих нотаріусів нагороджено і вінничанку.
Про це повідомила Вінницька обласна нотаріальна палата.
Зокрема, в наказі йдеться:
„МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.02.2012 м. Київ № 88/7
Про нагородження нотаріусів:
За значний особистий вклад у розвиток нотаріату України, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та за підсумками щорічного конкурсу «Кращий нотаріус року»
наказую:
нагородити відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства юстиції України – Почесною грамотою Міністерства юстиції України:
Ковальову Віру Миколаївну - приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу”.
Також нагороджено представників Дніпропетровського, Донецького, Кіровоградського Львівського, Одеського, Херсонського міських нотаріальних округів.