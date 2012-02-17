Вінницький нотаріус став "Кращим нотаріусом року"

18:05, 17 лютого 2012
Вінниця
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Заохочувальну відзнаку дали за підписом Лавриновича

У наказі за підписом Міністра юстиції Олександра Лавриновича йдеться про нагородження кращих нотаріусів України 2011 року. З-поміж 7 кращих нотаріусів нагороджено і вінничанку.
Про це повідомила Вінницька обласна нотаріальна палата.

Зокрема, в наказі йдеться:
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.02.2012 м. Київ № 88/7
Про нагородження нотаріусів:
За значний особистий вклад у розвиток нотаріату України, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та за підсумками щорічного конкурсу «Кращий нотаріус року»
наказую:

нагородити відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства юстиції України – Почесною грамотою Міністерства юстиції України:

Ковальову Віру Миколаївну - приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу”.

Також нагороджено представників Дніпропетровського, Донецького, Кіровоградського Львівського, Одеського, Херсонського міських нотаріальних округів.

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