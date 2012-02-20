У Вінниці повідомляли про замінування школи

Невідомий зателефонував невідомий і повідомив про те, що у загальноосвітній школі № 10 міста Вінниці закладена вибухівка і незабаром станеться вибух. Після цього чоловік ще двічі телефонував, але з іншого номеру.

На місце надзвичайної події негайно прибули працівники територіальних підрозділів міліції та фахівці вибухотехнічної служби НДЕКЦ УМВС.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час обстеження школи та прилеглої території будь-яких вибухових пристроїв чи небезпечних предметів правоохоронці не виявили. Як повідомив начальник Ленінського райвідділу міліції міста Вінниці Віктор Сидоренко, незабаром підозрюваного чоловіка виявили та затримали. Зловмисником виявився непрацюючий 35–річний вінничанин, який раніше неодноразово був судимий і притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі чоловік не може пояснити причину, з якої він зателефонував до міліції і повідомив про вибухівку. Затриманий стверджує, що був напідпитку і можливо хотів розважитися у такий спосіб.

Сьогодні за даним фактом порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального кодексу. (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.