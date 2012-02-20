В майбутньому рак грудей діагностуватимуть по крові

Студентів із Вінницького національного технічного університету 10-й рік поспіль визнають кращими винахідниками в Україні, - повідомляє Gazeta.ua.

20-річний Андрій Козак та 22-річний Іван Іванов розробили програмне забезпечення для медичного приладу, який миттєво діагностує серцево-судинні хвороби.

— Людина ставить руку між датчиком та приймачем. Через руку проходять оптичні хвилі. У хворої в крові є зміни, які фіксує пристрій. Так можна діагностувати аритмію, ішемію, склероз судин. Точність діагнозу 80-90 відсотків, — говорить Андрій Козак.

22-річна Олена Вербовецька третій рік працює над пристроєм, що миттєво діагностує рак молочної залози.

— Плазму крові просвічуємо за допомогою спеціального лазера, — розповідає.

Максим Михайленко винайшов спосіб збільшити швидкість інтернету в 50 разів: "Я створив оптичну матрицю. Вона обробляє 10 тисяч потоків інформації зі швидкістю світла. Такі використовуватимуть у комп'ютерах майбутнього".

18-річний Ростислав Довгалюк винайшов комп'ютерну програму, яка з високою точністю обробляє рентгенівські знімки та фотографії сітківки ока.

П'ятикурсник Андрій Бандера та інженер Євген Ходяков винайшли енергоощадні лампочки. Вони економніші у 15 разів за люмінесцентні, бо зі світлодіодів.