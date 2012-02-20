"ДахаБраха" знову у Вінниці

Відомий вінничанам по етнофесту „Шешори Подільські”, що проходив у Воробіївці Немирівського району, гурт "ДахаБраха" та білоруські звукові експериментатори Port Mone щойно записали спільний альбом.

Агенція АртПоле організувала всеукраїнський тур, який включатиме і Вінницю. На київський концерт, яким стартує тур 22 лютого всі квитки було розпродано миттєво, отже у Києві планують іще один концерт.

ДахаБраха окрім етнофесту, давала також концерт у Вінницькому музично-драматичному театрі ім.М.Садовського, і тоді був аншлаг, вільні місця у проходах займали додаткові стільчики.

У Вінниці семеро шаманів вийдуть на сцену міського палацу мистецтв „Зоря” в суботу, 25 лютого о 18.00, аби занурити нас усіх в океани направду унікального звучання, що народилось при поєднанні творчих зусиль двох гуртів.

Цей проект - Хмелева Project - з'явився на світ майже рік тому, після тривалих відокремлених репетицій київського квартету та мінського тріо в Дністровському каньйоні. Майже через рік музиканти зустрілися знову, щоб записати у польському Лодзі, вже цілком осмислений, захоплюючий і динамічний варіант свого експерименту.

Музиканти зізнаються, що творити спільно їм було в кайф, тим більше що відбувалося таїнство творчості у віддаленому від цивілізації маленькому селі, в оточенні весняного розквітлого лісу, серед мальовничих дністровських круч. Для запису очікуваного шанувальниками альбому вибрали ще одну неординарну місцину - польську студію звукозапису Toya Studios. Свого часу тут навчалися режисери Анджей Вайда та Роман Поланскі, а Девід Лінч знімав свою „Внутрішню імперію”.

