Онофрійчук продовжить свої виступи в "Голосі країни"

19-го лютого, в неділю, в ефірі чергової програми „Голос країни” відбувалися двобої між учасниками команд всіх чотирьох „зіркових” тренерів. Як відомо, в команді Діани Арбеніної наш земляк – козятинець Олександр Онофрійчук.

Зіркова тренер поставила його співати в парі разом з професійною вокалісткою - 48-річною Тетяною Лукановою.

Як зазначив і вокаліст і, власне, це визнала його зірковий тренер, естрадна пісня Пугачової і Кузьміна „Две звезды” трохи не відповідала вокальним характеристикам голосу Сашка. Хоч і Валерія, і Олександр Пономарьов, і Олег Скрипка після виступу пари віддали свої голоси за Тетяну, та все ж останнє слово належало Діані. За вироком тренера, переможцем дуелі став Сашко.

- Ця пісня стала ризиком для мене, тому що я такий формат взагалі не виконую, - говорить Сашко Онофрійчук. - Але я думаю, що я заспівав трошки краще, ніж сказали тренери. Можливо, просто коучам більше сподобався виступ Тетяни. Але слава Богу, що в мене повірила Діана Арбєніна.

Отже, продовжуємо вболівати за нашого земляка - фронт-мена винницької групи Strong Time Александра Онофрийчука!