Вінницькі селяни втікають до міста

Населення Вінницької області та люди, що приїхали на Поділля, все частіше обирають міський спосіб життя. Це чітко прослідковується у міграційних показниках, оприлюдених за підсумками 2011 року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Так, за минулий 2011 рік кількість прибулих на Вінниччину склала 31586 осіб. З них у місті отаборилися 18454 особи, у селі — 13132. Загалом зафіксовано позитивне сальдо міграції на рівні 468 осіб проти від'ємного 384 у 2010 році.

Приріст населення у містах області склав 1526 осіб проти 285 у 2010 році.

Як попереднього року (-672), 2011-го у сільській місцевості зафіксовано скорочення населення, причому цей показник (від'ємний) в 1.6 рази більший, аніж попередній - 1058.