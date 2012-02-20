Вінницькі індорхокеїсти – четверті у Європі

У шотландській столиці Единбург 17–19 лютого відбувався клубний чемпіонат Європи з індорхокею (хокей на траві у залі) у групі «Трофі» (другій за значенням). Чемпіон України – вінницький клуб «Олімпія-Колос-Секвоя» («ОКС») – був налаштований на боротьбу за медалі. Для цього йому було необхідно вдало зіграти 6 матчів у турнірі за коловою системою.

Старт у підопічних Павла Мазура вийшов непоганим. 17 лютого вінничани здолали AD «Lousada» (Португалія) з рахунком 2:5 і зіграли внічию зі «Slagelse HC» (Данія) – 4:4.

Наступного дня, на жаль, наші хлопці зазнали двох поразок від західноєвропейських клубів, хоча і в упертій боротьбі. «Racing Club de Bruxelles» (Бельгія) здолав «OКС» з рахунком 7:5, а «Lille MHC» (Франція) – з рахунком 2:0.

19 лютого вінничани одразу реабілітувалися. Вони впевнено перемогли з рахунком 5:2 «Inverleith HC» (Шотландія). На жаль, в завершальній грі – з «HC 1972 Rakovnik» (Чехія) – підопічні Павла Мазура не спромоглися перемогти – 4:4. І, таким чином посіли лише четверте місце. Попереду виявилися французи, бельгійці та господарі майданчику.