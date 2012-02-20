Кінець світу вінничани збираються зустрічати одруженими

Чи то вінничани торік раптом перейнялися родинними цінностями, чи високосного року злякалися, але 2011-го кардинально побільшало одружень.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Так, 2011-го на Вінниччині взяли шлюб 12902 пар проти 11001 у 2010 році, або на 15% більше.

Найбільше весіль відгуляли у Вінниці, - в обласному центрі побралося 3613 пар із 7537, які одружилися у містах.

У сільській місцевості марш Мендельсона торік грав 5365 разів. Найбільше пар поєдналося у Вінницькому районі - 576, а найменше — у Чечельницькому — 131.

Цікаво, що минулого року проти 2010-го у рази поменшало розлучень. Якщо 2010 року розлучилось 4616 подружніх пар, то 2011-го лише 1921, або у 2.4 рази менше.