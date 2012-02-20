Зять перевиховував п'яницю-тестя до смерті

48–річний житель Чечельника помер від численних тілесних ушкоджень, які, як з’ясувалося, йому завдав руками та ногами зять. Це сталося 16 лютого неподалік від будинку, у якому вони разом проживали.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Чечельницького райвідділу міліції Василь Побережнюк, 28 – річний підозрюваний наразі затриманий і перебуває у райвідділку. Раніше він не був судимий і не потрапляв в поле зору правоохоронців. Причиною такої розправи, зі слів підозрюваного, стало те, що покійний чоловік постійно зловживав спиртними напоями і влаштовував вдома сварки з рідними.

За декілька годин до своєї смерті чоловік відпочивав в одному з місцевих кафе. Близько 23 години він залишив заклад, але самостійно рухатись не міг. Його знайомі зателефонували до дружини і попросили забрати чоловіка. Жінка прийшла разом із зятем. Повертаючись додому, розлючений молодий чоловік почав бити батька своєї дружини. Сп’янілого та побитого, його привели до хати і поклали спати, а на ранок виявили, що чоловік помер. Згідно з актом судово – медичного обстеження, причиною смерті став травматичний шок, який настав внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі за даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу. (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.