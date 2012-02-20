КМС випередив майстрів спорту

Чемпіонат Вінницької області з класичних шахів серед чоловіків і жінок, який проходив 16–19 лютого у МДЮСШ № 6, зібрав надзвичайно сильний і численний склад. Серед 97 учасників (рекордна кількість за останні роки!) 4 мали майстерське звання, а ще близько 30 – кандидата у майстри. За медалі боролися провідні шахісти з Вінниці, Тростянецького, Жмеринського, Літинського, Тульчинського, Могилів-Подільского, Козятинського, Вінницького та Барського районів.

Більшість експертів очікували, що за лідерство будуть сперечатися вінницькі майстри спорту України – 12-разовий чемпіон області з класичних шахів Микола Боднар, директор ДЮСШ № 6 міського спорткомітету, та чемпіон Вінниччини 2011 року Вадим Трегубов, студент Вінницького національного технічного університету.

Утім, цього разу не було рівних молодому вінницькому кандидату у майстри спорту Андрію Климчуку, який у 9 турах за швейцарською системою не програв жодного разу, здолавши усіх основних конкурентів. Другим став Вадим Трегубов, третім – Микола Боднар.

Серед гостей Вінниці кращий результат (четверте місце) показав кандидат у майстри спорту зі Жмеринки Анатолій Ходюк. Кращим серед дітей (високе 6-е місце) став 11-річний кандидат у майстри спорту, призер всеукраїнських змагань Владислав Лукіянчук, серед студентів – Сергій Руденко, серед ветеранів – Микола Радченко, серед жінок – Леся Косич (всі – Вінниця), мати трьох дітей, в тому числі і майстра ФІДЕ з шахів, призерки всеукраїнських змагань Юлії Швайгер. Приз за кращу партію отримав міжнародний майстер зі міста над Бугом Віктор Гудок. Виконавчий директор Федерації шахів Вінниччини Анатолій Спірін віддав перевагу представленій ним майже безпомилковій партії, проаналізувавши на комп’ютері 5 представлених різними шахістами поєдинків.