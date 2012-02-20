Життя працівників аграрних магнатів "не колише"

Близько сотні порушень виявлено під час планової перевірки трьох сільськогосподарських підприємств області.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Так, Господарство ПОСП «Дружелюбівське» с. Дружелюбівка Калинівського району не отримало дозвіл в ТУ Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Працівники господарства не в повному обсязі забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту. В одному приміщені зберігаються балони з киснем і горючими газами. Не проведені лабораторні випробовування стану електрогосподарства. Не проведено виміру опору ізоляції обмоток зварювальної установки. Не проведено випробовування стану опору ізоляції електроінструменту та кабелів-подовжувачів. Не проводиться технічний огляд будівель, споруд, інженерних мереж. Не проведено паспортизацію виробничих будівель зерноскладів, інженерних мереж. А відтак, на підприємстві заборонено виконання шиномонтажних та електрозварювальних робіт.

Не кращий стан охорони праці і на СТОВ «Промінь» с. Черепашинці Калинівського району. Тут теж не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Не проведено виміру опору ізоляції обмоток зварювальної установки, а ізоляція зварювальних проводів взагалі пошкоджена. Не проведено випробовування стану опору ізоляції електроінструменту та кабелів-подовжувачів. Не проводиться технічний огляд будівель, споруд, інженерних мереж.

На СТОВ «Промінь» також заборонено виконання шиномонтажних та електрозварювальних робіт.

У Гайсинській філії ЗАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського району охорона праці теж не краща. Тут теж роботи підвищеної небезпеки виконували без дозволу. При перевірці господарства було виявлено аналогічні порушення, що і в господарствах Калинівського району та заборонено виконання електрозварювальних робіт.