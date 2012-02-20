Новий прокурор Вінниці взявся за тепловиків
13:04, 20 лютого 2012Вінниця
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Боргують за газ
Прокуратура міста Вінниці виявила порушення законодавства про енергозбереження в діяльності комунального підприємства "Вінницяміськтеплоенерго" щодо своєчасності розрахунків за спожитий природний газ.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
На усунення виявлених порушень директору підприємства внесено подання, за результатами розгляду якого відшкодовано 1 млн. 155 тис. грн.
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