Новий прокурор Вінниці взявся за тепловиків

Боргують за газ

Прокуратура міста Вінниці виявила порушення законодавства про енергозбереження в діяльності комунального підприємства "Вінницяміськтеплоенерго" щодо своєчасності розрахунків за спожитий природний газ. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. На усунення виявлених порушень директору підприємства внесено подання, за результатами розгляду якого відшкодовано 1 млн. 155 тис. грн.

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