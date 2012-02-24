Газові заправки завищували ціну на пальне

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало ТОВ ВКФ «Сенс ЛТД» на 10 тис. грн за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Як показало розслідування, товариство встановлювало економічно необґрунтовані ціни на скраплений газ, який використовується як моторне пальне, на АГЗС у територіальних межах Ямпільського, Мурованокуриловецького та Чернівецького районів Вінницької області. Відповідач визнав порушення, зобов'язався його усунути та сплатити штраф до державного бюджету.