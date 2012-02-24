Газові заправки завищували ціну на пальне
09:00, 24 лютого 2012Вінниця
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АМКУ оштрафував власника
Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало ТОВ ВКФ «Сенс ЛТД» на 10 тис. грн за зловживання монопольним становищем.
Про це повідомила прес-служба АМКУ.
Як показало розслідування, товариство встановлювало економічно необґрунтовані ціни на скраплений газ, який використовується як моторне пальне, на АГЗС у територіальних межах Ямпільського, Мурованокуриловецького та Чернівецького районів Вінницької області. Відповідач визнав порушення, зобов'язався його усунути та сплатити штраф до державного бюджету.
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