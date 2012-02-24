Вінницькі ринки деруть з продавців за місця втридорога. Як повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України, за зловживання своїм антимонопольним становищем п'ять ринків.

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало ДП РСТ «Тульчинський ринок» на 4 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як показало розслідування, підприємство завищило тарифи на комплексні послуги з надання місць для торгівлі продовольчими товарами. Відповідач визнав порушення, знизив тарифи на 20 % та зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету.

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету також оштрафувало Підприємство райспоживспілки «Центральний ринок» на 4 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як встановило Відділення, підприємство встановило економічно необґрунтовані тарифи на комплексні послуги із надання місць для торгівлі продовольчими товарами в межах м. Погребища. Відповідач визнав порушення, знизив тарифи на 35 % та зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету.

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало СТ «Центральний ринок» смт Теплик на 3 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як показало розслідування, товариство встановило економічно необґрунтований тариф на комплексні послуги із надання місць для торгівлі продовольчими товарами. Відповідач визнав і припинив порушення та зобов'язався сплатити штраф до державного бюджету.

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало КП «Крижопільський кооперативний ринок» на 2,5 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як встановило Відділення, підприємство застосовувало завищені тарифи на послугу із надання місця для торгівлі м’ясом у відповідному павільйоні на ринку в смт Крижопіль. Відповідач визнав порушення, привів вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня та зобов'язався сплатити штраф до державного бюджету.

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало СТ «Ринок» на 2 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як показало розслідування, товариство встановило економічно необґрунтовані тарифи на комплексні послуги із надання місць для торгівлі продовольчими товарами в межах смт Вапнярки. Відповідач визнав порушення, знизив тарифи на 60 % і зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету.