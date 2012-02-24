У Брацлаві замість пивзаводу буде синагога

У Брацлаві Немирівського району на місці колишнього пивзаводу буде синагога.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Немирівської РДА.

У м. Брацлав на березі Південного Бугу є невеличкий завод. Колись тут виготовляли відоме на Немирівщині та й у всій Вінницькій області брацлавське пиво. Кажуть, пиво було непогане. А головне - без всяких концентратів та консервантів. Через різні обставини в дев'яностих роках завод не витримав ринкових умов, конкуренції більш відомих брендів і занепав. Пізніше його викупили, а невдовзі місцева єврейська громада оголосила про намір на місці заводу утворити… синагогу. Тепер на стіні заводу висить великий банер, який закликає міжнародну єврейську спільноту до співпраці.