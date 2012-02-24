На Вінниччині затримано контрабандиста-нумізмата

Співробітники СБУ затримали контрабандиста-нумізмата, який намагався перемістити через державний кордон України 60 старовинних монет 1731-1924 років.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, встановлено, що колекціонер, житель Могилів-Подільського, роками збирав різноманітні предмети старовини, скуповував та обмінював їх на ринках і через мережу Інтернет.

Правоохоронці затримали чоловіка у пішохідному павільйоні митного поста «Дністер» Вінницької митниці, коли він намагався пронести до Молдови альбом із незадекларованими 60-ма мідними та срібними монетами часів царської Росії. Мистецтвознавче дослідження Вінницького обласного краєзнавчого музею засвідчило, що 51 із вилучених монет є культурною та історичною цінністю.

Слідчими УСБУ у Вінницькій області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.