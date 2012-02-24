Міська влада обіцяє громадським організаціям гранти

Цьогоріч для реалізації суспільно важливих проектів громадські організації міста можуть отримати гранти від Вінницької міської ради розміром від 5000 до 50000 гривень. Крім того, переваги під час оцінювання конкурсною комісією матимуть ті проекти, які передбачають співфінансування третіх сторін.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Громадські організації, які бажають запропонувати цікавий і корисний для громади проект, мають надіслати електронну копію реєстраційної картки, опису та кошторису соціально-культурного проекту на електронну адресу http://konkurs NGO@vmr.gov.ua з надписом у темі «Konkurs NGO 2012» у термін до 9 квітня.

Цього року громадським організаціям міста запропоновано новий напрямок співпраці з Вінницькою міською радою. Відтак найбільш активним і соціально-результативним ГО в рамках реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Вінниці планується надавати інформаційну, організаційну та фінансову підтримку.

Конкурсним Положенням визначено найбільш пріоритетні напрямки щодо фінансової підтримки громадських організацій для реалізації соціально-культурних проектів. Так, зокрема, у галузі культури грант можуть отримати ті проекти, які спрямовані на створення міського простору для творчого розвитку дітей та молоді; підтримку фестивалів дитячої та молодіжної творчості, інтерактивних проектів тощо. Крім того, проекти, які спрямовані на популяризацію кращих надбань української та світової культурної спадщини, або ті, що сприятимуть мистецькому перетворенню міського простору та розвитку сучасного мистецтва, або проекти, щ передбачають мистецьке оформлення будинків, під'їздів та прибудинкових територій тощо.

Визначено також і пріоритетні напрямки у галузі туризму, зокрема розширення та модернізація форми міжнародної культурної співпраці та обмінів з європейськими країнами та регіональними організаціями; розвиток туристичної інфраструктури; створення зон «зеленого» туризму в приміській зоні.

У галузі фізичної культури і спорту оцінюватимуться проекти, в яких передбачатиметься організація масових заходів до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012» в Україні; проекти розвитку дворового спорту з облаштуванням спортивних приміщень та спортивно-ігрових майданчиків за місцем проживання із залученням мешканців та додаткових ресурсів. Крім того, проведення масових спортивних заходів: спортивних свят, змагань з альтернативних або забутих видів спорту, популяризація спорту серед молоді за участі видатних спортсменів.

Члени конкурсного журі оцінюватимуть також проекти, які сприятимуть зайнятості молоді та популяризації молодіжного підприємництва. Також у галузі роботи з дітьми та молоддю визначено пріоритетними проекти щодо організації змістовного дозвілля дітей та молоді в клубах за місцем проживання. Особлива увага буде звертатсь і на ті проекти, які передбачатимуть проведення кампаній з соціальної реклами та творчо-мистецьких проектів за напрямками гуманізації суспільства, профілактики негативних явищ.

У галузі соціального захисту визначено наступні пріоритети: психолого-педагогічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти; популяризація ідей благодійництва та волонтерства на території обласного центру; соціальна підтримка молодих сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомних сімей, багатодітних родин, профілактика насильства у сім'ї; надання соціальних сервісів; соціальна адаптація молодих людей, що повертаються з місць позбавлення волі, випускників інтернатних закладів та інших категорій молоді, що потребують соціальної підтримки.

Конкурсна комісія відбиратиме проекти за актуальністю запропонованого проекту для громади міста, за важливістю отриманих результатів внаслідок реалізації проекту та доцільністю його реалізації з огляду на затрачені ресурси.

За більш детальними умовами участі у конкурсі, а також про перелік необхідних документів, громадським організаціям слід звертатись до департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради за адресою: вул. Соборна, 59 кабінет № 708, або ж за телефонами: 59-51-36, 59-51-59, а також на офіційному сайті Вінницької міської ради.