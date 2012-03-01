Мала академія наук нагородила дослідників гуманітарного профілю

14:50, 01 березня 2012
Вінниця
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Почесні дипломи отримали троє вінничан

Завершився Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного профілю (наукові відділення філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства), організований Національним центром «Мала академія наук України». Серед почесних дипломантів є вінничани.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, згідно з рішенням журі, дипломантами конкурсу стали:

Євген Годований -методист Заболотненського вищого професійного училища № 31 Крижопільського району Вінницької області;

Тетяна Гусаківська - учитель української мови та літератури загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І–ІІІ ступенів «Школа-інтернат-гімназія» імені В. М. Підгорбунського Козятинської районної ради Вінницької області;

Валентина Тимкова - завідувач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету, кандидат філологічних наук.

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