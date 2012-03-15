У Вінниці вперше пройдуть гонки радіокерованих машинок

Майже у кожній родині з маленькими дітьми є, або були радіокеровані машинки. Ця популярна серед хлопчиків розвага незабаром набуде рис окремого виду спорту. Адже вже 8 квітня у Вінницькому ТРЦ “Мегамолл” стартує перший етап міського відкритого чемпіонату радіокерованих моделей автомобілів.

Для його проведення облаштують спеціальну трасу. Загалом планують провести 3 етапи і фінал, присвячений Дню захисту дітей.

- Раніше, у часи СРСР, були дуже популярні змагання з моделізму. Але наш чемпіонат відрізняється тим, що участь у ньому можуть взяти не лише моделі, зроблені власними руками, але й куплені в магазині, – підкреслив організатор змагань Кирило Шиманський.

Взяти участь запрошують всіх бажаючих – і дітей, і дорослі. Очікуються навіть моделісти з Одеси.

Кращі моделі визначатимуть у різних категоріях, в залежності від класу та розміру.

Переможці отримають призи від спонсорів.

Заявки на участь у чемпіонаті приймаються за телефонами 67-00-72, 098-794-20-91