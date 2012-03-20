У Вінниці згадають загиблих жінок - свідків злочинів енкаведистів

У Вінниці відбудеться панахида, приурочена пам'яті масово розстріляних енкаведистами жінок.

Про це з посиланням на громадсько-політичне об'єднання «Український Дім» поввідомляє видання “День”.

Минають чергові роковини пам'яті розстріляних енкаведистами жінок в ЦПКіВ ім. М.Горького міста Вінниці.

У 20-тих числах березня 1944 року НКВД були розстріляні жінки – свідки розкопок німецькою владою гуртових могил із жертвами комуністичних репресій 1937-38 років.

У зв'язку з цим 22-го березня цього року, о 16.00 біля хреста, що навпроти ККЗ "Райдуга" (в парковій зоні) відбудеться панахида та громадський мітинг, приурочений цій трагічній події, повідомляють організатори акції громадсько-політичне об'єднання «Український Дім».