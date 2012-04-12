Прийняли присягу молоді прокурори

Сьогодні, 12 квітня 2012 року, вісім молодих спеціалістів приймали Присягу працівника прокуратури та отримали перші класні чини. Ця знаменна подія в житті молодих людей проходила в урочистій обстановці біля Пам’ятного знаку працівникам прокуратури Вінницької області в присутності керівництва, працівників прокуратури області та запрошених гостей.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокурор області Олександр Мрихин звернувся до молодих спеціалістів з привітальним словом. Зокрема, він сказав: "Стандартом діяльності прокуратури Вінницької області є не лише високий професіоналізм, а й бездоганні моральні якості її працівників.

Сумлінна праця кожного з Вас спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку, захист прав і свобод людини і громадянина, а тому постійно усвідомлюйте ту відповідальність, яку на Вас поклала держава. Працюйте чесно і самовіддано.".

Теплі та щирі вітальні слова прозвучали і від голови Ради ветеранів війни та праці органів прокуратури Вінницької області, колишнього прокурора області Івана Темченка.

На згадку про цей визначний день в житті молодих працівників прокуратури прокурор області О.М.Мрихин та І.Д.Темченко сфотографувались з ними біля Пам’ятного знаку.