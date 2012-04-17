Сергій Татусяк прийняв пропозицію

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) запропонувала підтримку діяльності Єврорегіону „Дністер”. Про це голові Ради Єврорегіону та голої вінницької облради Сергію Татусяку в особистому листі повідомив глава місії EUBAM Удо Буркхолдер.

- Цілі діяльності Єврорегіону „Дністер” та EUBAM збігаються, - сказав голова місії, – сприяння в облаштуванні пунктів пропуску через українсько-молдавський державний кордон, організація контактів з міжнародними організаціями, фондами, інститутами – усім цим займаємося і ви, і ми.

Удо Буркхолдер запевнив Сергія Татусяка, що організує йому зустріч з радником з питань стратегічного планування, який відповідає за координування місії щодо єврорегіонів в обох країнах.

- Єврорегіон – молода організація, тому зацікавлена у співробітництві з європейськими та міжнародними структурами, – сказав Сергій Татусяк.

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) розпочала свою діяльність 30 листопада 2005 року у відповідь на спільне звернення Президентів Республіки Молдова та України до Європейської Комісії. На молдавсько-українському кордоні завдовжки 1222 км мали місце чисельні протизаконні транскордонні дії, такі як торгівля людьми, контрабанда та інші форми незаконного переміщення товарів. Ситуація ще більше ускладнювалась існуванням в Республіці Молдова сепаратистського Придністровського регіону, який примикає до того ж кордону упродовж 454 км і який не контролюється урядом Молдови. В результаті обидва уряди втрачали значну частину надходжень, котрі осідали в кишенях організованої злочинності.

EUBAM - це консультативно-технічний орган, який повністю фінансується Європейським Союзом у межах Європейського інструменту добросусідства та партнерства, мандат якого передбачає нарощування можливостей наших партнерів, в першу чергу прикордонних та митних відомств, а також інших правоохоронних та державних органів Молдови і України у галузі управління кордонами. При цьому партнером з реалізації виступає Програма розвитку ООН (ПРООН). Шляхом надання нашим партнерам всебічної підтримки у впровадженні передового досвіду ЄС через свою штаб-квартиру в Одесі та шість польових офісів з обох сторін молдавсько-українського кордону EUBAM прагне до того , щоб прикордонні та митні процедури і нормі в Молдові та Україні в кінці кінців дзеркально відображали аналогічні процедури, які переважають в Європейському Союзі.