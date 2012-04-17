Фермери Вінниччини не хочуть сіяти буряки

Обласне управління агропромислового розвитку зобов'язує фермерів сіяти цукрові буряки. Кажуть, це рентабельна культура і необхідна для сівозміни.

— Сіяти буряк не буду, — говорить Інна Кухарчук, голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників виданню Gazeta.ua. — Для цього має бути відповідна техніка. Та й потім проблема, куди його подіти. Держава диктує, що сіяти, а про збут не думає. Торік просили вирощувати більше проса. Вродило, а Аграрний фонд його не купив.

Вона також повідомила, що фермери не хочуть сіяти жито. На ньому багато не заробиш. Цукровий буряк потребує великих затрат. Щоб виростити його на гектарі, треба до 12 тисяч гривень. Гречку важко реалізувати. Кукурудза дає гарні врожаї, але для малих господарств — проблема з уборкою та сушкою зерна. Погано продається овес, а горох не завжди родить.

У 2012 році склалася така ситуація, що ціна дизельного пального збільшилася у п’ять разів. 2000 року зросли витрати на виробництво. В цей період заростали поля бур’янами. Град, засуха нищили урожай. Дрібні господарства не витримували. Сильніші міцніли. Зараз в області 1424 господарства.

Фермер має право отримати безкоштовно та без аукціону пільги на отримання землі. Проте конкурентами фермерів є великі агрохолдинги з товстими кошельками. Такі агрохолдинги, як "Зернопродукт", б’ються за кожний гектар.