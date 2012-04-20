Селяни потроху позбуваються корів

На початок квітня 2012р. населенням Вінниччини утримувалось 68,2% загального поголів’я великої рогатої худоби (торік – 68,2%), у т.ч. корів – 79,9% (80,1%), свиней – 70,0% (66,4%), овець та кіз – 82,9% (81,5%) та птиці – 72,7% (69,5%).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрних підприємств (крім малих) частка реалізації великої рогатої худоби становила 34,6% (у 2011р. – 34,6%), птиці всіх видів – 39,8% (36,4%), у т.ч. бройлерів – 35,3% (34,0%), свиней – 25,3% (28,9%).

Порівняно з січнем–березнем 2011р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 0,6%, у т.ч. свиней – на 5,4% та птиці – на 5,7%, при цьому великої рогатої худоби зріс на 9,5%.

Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 115,7% проти 106,7% у січні–березні 2011р. Середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі та нагулі великої рогатої худоби зросли з 496 до 500 г, свиней – з 325 г до 352 г.

Станом на 1 квітня 2012р. в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 147,3 тис. т кормових одиниць кормів усіх видів, що на 13,4% більше, ніж на 1 квітня 2011р. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 9,0 проти 7,4 ц к. од. станом на 1 квітня 2011р.