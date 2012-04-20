У Вінниці Асоціація міст обговорила шляхи наповнення бюджету

Захід відбувся 19 квітня 2012 року в рамках реалізації проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування» (ДІАЛОГ) за участі міських, селищних голів та їх заступників, начальників фінансових управлінь та головних бухгалтерів міських рад. Модератором заходу виступила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Н.Луценко.

Як повідомляє http://www.auc.org.ua, учасники фахової майстерні розглянули питання:

• структура доходів бюджету міста Вінниці;

• особливості наповнення бюджету в частині доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

• доходи загального фонду, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

• доходи спеціального фонду, бюджету розвитку та цільових фондів міської ради.

Присутні ознайомились з фінансовим станом, структурою доходів, порядком сплати та колом платників податку на нерухомість у польському місті Кельце, що є побратимом міста Вінниці.

Учасниками фахової майстерні було напрацьовано пропозиції щодо зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування та збільшення обсягів доходів, зокрема, за рахунок включення до складу місцевих податків і зборів плати за землю та оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки.