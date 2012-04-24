У Вінниці зіграють Саленко, Михайличенко, Косовський і Бессонов

2 травня у Вінниці, на Центральному міському стадіоні, о 15.00 відбудеться матч між ветеранами київського “Динамо” і лідером чемпіонату Вінницької області “Держслужбовцем”, підсиленим низкою ветеранів вінницького футболу.

– На полі у Вінниці гратимуть зіркові «динамівці» Олег Саленко, Віталій Косовський, Юрій Дмитрулін, Сергій Мізін, Леонід Буряк, Андрій Біба, Владислав Ващук, Володимир Бессонов, Евген Котельніков, Олексій Михайличенко, – розповів на прес-конференції голова міської федерації футболу Дмитро Руденко. – Нашу команду підсилять місцеві зіркові ветерани: Сергій Руденко, Іван Паламар, Олексій Рябцев, Сергій Шубін, Микола Загоруйко, Ярослав Заєць, Андрій Веретинский, Олег Остапенко, Олександр Бессараб, Андрій Заводян. Ведемо також перемовини з екс-гравцем збірної України Сергієм Нагорняком.

У перерві матчу пройде лотерея, в якій розігруватимуться футболки та м’ячі з автографами ветеранів київського «Динамо».

Організатори запевнили, що жодних домовленостей щодо перебігу і результату поєдинку немає. Тож глядачів очікує справжня видовищна боротьба на полі.

Вхід на матч буде платним – 20 гривень. Це стільки ж, скільки коштує квиток на матчі ПФК “Нива” .