Запрацює перший на Вінниччині центр обслуговування платників податків

Сьогодні¸ 25 квітня у Могилеві-Подільському відбудеться відкриття першого на Вінниччині центру обслуговування платників податків. В заході особисто візьме участь голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, також будуть присутні голова Могилів-Подільської РДА Михайло Вдовцов, міський голова м. Могилів-Подільський Петро Бровко, представники влади та підприємництва області й району.

Основні завдання, які буде виконувати центр - створення комфортних умов для платників податків з метою забезпечення ними повної і своєчасної сплати до бюджету податків і зборів; надання їм комплексу послуг з отримання дозвільних документів, довідок, податкових консультацій; удосконалення процесу приймання податкової звітності від суб’єктів господарювання; забезпечення швидкого доступу платника до інформації. Центр обслуговування платників податків Могилів-Подільської ОДПІ знаходиться за адресою: вул.В.Стуса 54/7-а.