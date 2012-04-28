Підприємства і підприємці Вінниччини винні ПФУ 50,5 млн. гривень

Загальна заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (недоїмка, пеня, та фінансові санкції) до Пенсійного фонду України зменшилась за перший квартал 2012 року на 2880,6 тис. грн.

Про це повідомив начальник головного управління ПФУ у Вінницькій області Микола Черненко.

За словами посадовця, борг економічно – активних платників зменшився на 2321,1 тис. грн. (12%) проти заборгованості станом на початок року, зменшилась заборгованість підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства на 319,7 тис. грн (1%) та підприємств з безнадійним статусом боргу – на 239,9 тис. грн. (5 %).

Станом на 1 квітня 2012 року залишаються несплаченими 50539,4 тис. грн. страхових внесків, з них 17089,1 тис. грн. борг економічно – активних підприємств та 28912,7 тис. грн. – борг підприємств, що перебувають у процедурах банкрутства.

Недоотриманими залишилось 13 млн. 219 тис. грн. страхових внесків від фіз. осіб - суб’єктів спрощеної системи оподаткування.