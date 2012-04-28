Гайсинський судмедексперт нарвався на кримінальну справу

Прокуратурою Вінницької області 25 квітня порушено кримінальну справу відносно завідуючого Гайсинським міжрайонним відділенням Вінницького обласного бюро судово-медичних експертиз Лебедя О.В. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Про це на брифінгу за результатами перевірки факту смерті 18-річного юнака з Тростянця Сергія Бесараба повідомив заступник прокурора Вінницької області Володимир Сичук.

В.В.Сичук зазначив, що внаслідок неналежного виконання службових обов'язків Лебедем О.В. під час проведення первинного судово-медичного дослідження трупа Бесараба С.В. (навіть після проведення, на усунення допущених експертом помилок, ексгумації та комісійного судово-медичного дослідження трупа) до цього часу не встановлено причину смерті молодої людини, не спростовано і не підтверджено факт вживання ним трамадолу.

Усе це завдало тяжких моральних страждань батькам хлопця і є грубим порушенням, охоронюваних Конституцією України, їх законних прав на захист честі і гідності.

Враховуючи, що можливості дослідчої перевірки вичерпано, а протиріччя, які є в поясненнях очевидців не усунені, з метою підтвердження чи спростування підозр батьків покійного Бесараба щодо об’єктивності висновків судово-медичних досліджень, у ході розслідування слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області будуть призначені судові експертизи, проведені допити свідків, очні ставки й інші можливі слідчі дії.

Розслідування відтепер контролюється безпосередньо прокуратурою області, - повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.