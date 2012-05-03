Для іногородніх авто на в'їзді у місто можуть влаштувати „відстійники”

У Вінницькій міськраді відбулась презентація проектного рішення по внесенню змін до Генерального плану міста, які підготували фахівці інституту «Діпромісто».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Під час обговорення особлива увага приділялась екологічним, транспортним та архітектурно-планувальним питанням. Окрім вінничан і киян-розробників змін, участь у засіданні взяли і швейцарські архітектори-урбаністи, які цього дня приїхали до Вінниці.

Представники інститут «Діпромісто», які презентували свої пропозиції, повідомили, що статистичні дані, які вони опрацьовували під час своєї роботи, підтверджують доцільність внесення змін до Генерального плану Вінниці.

Наприклад, подільська столиця - це єдине місто в Україні, де спостерігається позитивний приріст населення. У Генеральному плані, затвердженому п'ять років тому, це не передбачено. Відповідно, не враховано ряд інших моментів, пов'язаних з покращенням демографічної ситуації.

Екологічну ситуацію в місті аналізував еколог інституту «Діпромісто» Володимир Муха. Він розповів, що кількість шкідливих викидів у повітря у Вінниці порівняно з іншими містами невелика. Разом з тим, динаміка збільшення автомобільного транспорту не дозволяє називати Вінницю містом з бездоганною екологією.

Саме тому Володимир Муха висловив думку (яка співпадає із позицією міської влади), що у місті варто розвивати екологічно чистий вид громадського транспорту - електротранспорт.

Дмитро Жуков, який в інституті «Діпромісто» очолює сектор транспорту, також підтримав цю позицію, але вже з точки зору перенасичення вулиць міста автомобільним транспортом. Він зауважив, що показники, які надала для вивчення Державтоінспекція, і які показують чимале збільшення приватних автівок на вулицях міста, є підставою для того, аби в майбутньому формувати автостоянки на в'їзді у місто для іногородніх людей.

Представник інституту «Діпромісто» Володимир Токар, який спеціалізується на стратегіях розвитку міст, проаналізував перспективи подільської столиці, яка є міжрегіональним центром. Цей статус відіграє значну роль при розрахунку систем обслуговування міста, адже вони виконуються з урахування регіонального значення. Він запропонував відповідні зміни у Генплан в цьому напрямку.

На засіданні, де обговорювались проектні рішення по внесенню змін до Генерального плану, свою думку висловили також вінницький архітектор Олександр Рекута та швейцарські архітектори-урбаністи.

По завершенню обговорення Вінницький міський голова Володимир Гройсман доручив сформувати робочу групу по детальному вивченню усіх запропонованих змін та протягом двох тижнів внести до них корективи.