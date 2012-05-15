Вінницькому „Савою” повернуть рідні кольори

Колишній готель „Савой”, в якому наразі розташовується Вінницький апеляційний адміністративний суд, після реконструкції набуде своїх історичних кольорів.

Про це повідомила прес-служба Вінницького апеляційного адміністративного суду.

„До початку реконструкції готелю «Савой» протягом року здійснено масштабну роботу не тільки архітекторами, а й істориками-краєзнавцями, також неодноразово проводилися тематичні зустрічі з метою обговорення пропозицій творчої інтелігенції міста щодо відтворення історичної будівлі.

Окрім того, Вінницьким апеляційним адміністративним судом проаналізовано та враховано всі побажання, висловлені у спеціально створеній рубриці на веб-сайті ВААС, куди всі небайдужі до свого міста та реставрації історичної пам’ятки місцевого значення могли надсилати історичні матеріали задля максимального відновлення первісного екстер’єру та інтер’єру будівлі.

Щодо вибору кольору будівлі, зазначимо, що це не чиясь особиста примха, а результат ґрунтовних досліджень. Зокрема, у результаті досліджень головного архітектора Сергія Царенка – наукового керівника проекту реставрації колишнього готелю «Савой» – оригінальний колір будівлі був близький до пісочно-бежевого, адже, відповідно до рекомендаційних правил кольористики, тепла гамма кольорів застосовується для північної лінії забудови вулиць.

У такому вигляді споруда проіснувала від самого початку свого створення з 1912 року та орієнтовно до початку 80-х років. Свідченням цього є фото А. Гордієвича із туристичної схеми «Вінниця» за 1979 рік. Блакитний колір фасадів «Савой» отримав на початку 80-х років та залишався таким до початку реставрації.

Саме з метою відтворення автентичності, в тому числі й історичної кольорної гамми цієї будівлі від білого до пісочного, Управлінням культури і туризму Вінницької облдержадміністрації і Управлінням містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації було погоджено у ході реставраційних робіт повернути «Савою» його історичний вигляд, який був спроектований архітектором Григорієм Артиновим”.

Довідка. На початку ХХ століття Вінниця активно розвивається. Важливим аспектом містобудівних новацій міста стає розбудова мережі готелів. Найбільш цікавим в цьому контексті є протистояння двох фешенебельних готелів міста «Савою» та сусіднього з ним «Франсуа» (4-поверхова будівля ліворуч «Савою», яку через спільний з ним колір помилково вважають єдиним цілим; наразі там знаходяться комунальні служби та комерційні установи).

Закладаються вони приблизно водночас, в 1912 р. Окрім бізнесових суперечок (обидва знаходились в центрі міста і не поступались у комфорті один одному), існувало ще й політичне протистояння: будівництво «Савою» кредитував Дрезденський банк (Німеччина), «Франсуа» ж постав за рахунок кредитів прихильників Франції. А як відомо, ці дві країни на початку ХХ століття знаходились у двох ворожих один одному військово-політичних блоках – Троїстому союзі та Антанті.

Коли будівництво двох готелів закінчилося, то всім стало зрозуміло, що германофіли перемогли – «Савой» перевершив «Франсуа» на два поверхи, та й по стилістиці був значно шикарнішим.

Але «сусіди» не здавались і звели величезний 4-поверховий флігель, який йшов впритул та паралельно внутрішній стороні «Савою», закриваючи таким чином цегляною стіною вікна готелю. До речі, ситуація зі стінами залишається незмінною і донині.