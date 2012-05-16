Закінчено слідство по військовому комісару-хабарнику
12:41, 16 травня 2012Вінниця
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Військова прокуратура закінчила слідство і передала до суду справу про хабарництво колишнього військового комісара Тульчинського району. На початку квітня цього року підполковник у своєму службовому кабінеті отримав 4000 гривень від матері призовника. Гроші вимагав за звільнення її сина від служби в армії, повідомляє газета "33 канал".
Під час затримання підполковник був у стані алкогольного спяніння.
Військова прокуратура просить усіх, хто має інформаацію про факти корупції, повідомляти за телефонами (0432) 26 52 32 або 59 60 30.
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