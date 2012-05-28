На аукціоні продають Гніванський крупозавод

Гніванський крупозавод перебував на балансі балансі приватного акціонерного товариства «Гніванське хлібоприймальне підприємство», але не увійшов до його статутного капіталу. Тому Фонд державного майна України у Вінницькій області виставив його на продаж. Продаєтсья разом з земельною ділянкою 4,2395 га. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Завод може переобляти 200 тонн зерна на добу, а потужність елеватора складає 18 тис. тонн. Завод будувався з 1990 до 1997 роках. Готовність незавершеного будівництва складає 25 %.

До складу об'єкта незавершеного будівництва входять 8 поверхова будівля елеватора (заплановано 11 поверхів),

силосний корпус, зерносушильне приміщення, крупозавод перлової крупи, відділення готової продукції, склад тарних вантажів, лабораторно-побутовий корпус, котельня.

Додаткову інформацію про умови продажу можна отримати в регіональному відділенні Фонду державного майна по Вінницькій області за тел. (0432) 35-46-29.