Джига вирішив заслужено відпочити

Від сьогодні і до 17 червня за головного в області Іван Мовчан.

Саме на свого першого заступника поклав обов'язки очільника області голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига на період своєї відпустки.

Очевидно, губернатор вирішив набратися сили перед початком виборчої кампанії, адже відгомін політичних баталій зачепить керівника регіону неминуче.



