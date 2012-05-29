Вінничан запрошують на ковток «Абсенту» від Андруховича

Український письменник Юрій Андрухович та польський гурт Кarbido в рамках всеукраїнської туру 3 червня 2012 у Вінниці презентують медіа-виставу «Абсент».

Про це повідомила прес-служба Фонду Петра Порошенка

«Абсент» є останньою частиною музично-поетичної трилогії польського гурту Кarbido і українського письменника Юрія Андруховича. Попередніми частинами трилогії є „Самогон" та „Цинамон", які були представлені вінничанам у 2011 році. Тоді під час всеукраїнського туру Фонд Петра Порошенка вперше підтримав проект письменника.

Проект «Самогон» складається з дев’яти композицій, вісім з яких написані польськими музикантами на вірші Юрія Андруховича. Дев’ятим номером «Самогону» є старовинна козацька пісня «Зеленая ліщинонька» у спільному аранжуванні Юрія Андруховича та карбідів.

Проект «Цинамон» за текстами Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи і рослини» у його власному виконанні завдяки Кarbido тоді отримав цілком несподівану музичну формулу: витриману в конвенції electro-music суміш традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року. Музиканти звернулися до пост-рокових настроїв, поєднуючи noise, minimal чи ambient з енергетикою химерних балад, танґо і вальсів. «Цинамон» виникав у мандрівній студії звукозапису — в Утрехті, Дрогобичі, Варшаві Вроцлаві, Гальденштайні, деякі звукові простори було схоплено на вулицях Єрусалиму та Гонконґу.

Ідея ж останньої частини трилогії проекту «Абсент», яка буде представлена на осуд вінничан 3 червня, полягає у створенні за мотивами роману «Перверзія» синтетичної лірико-музичної програми (голос поета, тексти, музика), підсиленої та доповненої візуалізацією (відео-арт у найрізноманітніших формах та проявах).

Медіа-вистава «Абсент» поєднала в собі експериментальну і традиційну музику, іронічні й глибоко ліричні тексти та різножанрове відео, представляючи собою при цьому цільний органічний твір. Її прем’єра відбулася 18 грудня 2011 року в Київський консерваторії і стала для України однією з найважливіших мистецьких подій року.

Всеукраїнський тур стартує 29 травня із міста Івано-Франківськ, далі Юрій Андрухович презентує свою виставу Львову, Кам'янець-Подільському, наступною стане Вінниця, потім Одеса, Харків та Київ.

Окрім того, в Кам'янці-Подільському (КПНУ, 1 червня о 17:00), Вінниці (Книгарня Є, 3 червня о 14:00) і Харкові (Будинок актора, 7 червня о 17:00) медіа-виставі передуватимуть презентації останньої книги Юрія Андруховича «Лексикон інтимних міст».

Медіа-вистава «Абсент» у Вінниці 3 червня розпочнеться о 18:00 в міському палаці мистецтв «Зоря» (вул. Червоноармійська, 44)

