ДАІ шукає п’яних водіїв на несправних автобусах

З 14 травня по 5 червня на Вінниччині проходить загальнодержавне відпрацювання «Автобус-2012». Метою проведення заходів «Автобус 2012» є попередження аварійності на пасажирському транспорті, забезпечення безпеки перевезень пасажирів автобусами, особливо під час перевезення організованих груп до місць відпочинку.

Про це повідомив СПР УДАІ УМВС у Вінницькій області.

За словами начальника УДАІ УМВС України у Вінницькій області Павла Солоненка, в області налічується 660 ліцензіатів, які володіють більш, ніж двома тисячами автобусів. Серед них велика кількість таких, що непридатні для перевезення пасажирів: старі, іржаві, з вичерпним ресурсом використання, тощо. Тому, під час відпрацювання проводяться перевірки підприємств і суб'єктів господарювання, що мають ліцензії на перевезення пасажирів, на предмет виконання ними вимог законодавства про автомобільний транспорт.

Особлива увага приділяється питанням діяльності фахівця з безпеки дорожнього руху, зберігання транспортних засобів за місцем стоянки, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення щозмінного медичного огляду водіїв.

З 14 по 27 травня в області було перевірено 260 суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, оглянуто 3672 автобусів. За цей час виявлено та задокументовано 708 порушень ПДР.

В основному це стосується перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху, перевезення пасажирів понад встановленої кількості, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки дороги біля автовокзалів, порушення Правил зупинки та стоянки, відхилення від визначеного маршруту.

Також зареєстрований один випадок керування автобусом, коли водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Цей автобус належить Тульчинському м’ясокомбінату і перевозить робітників підприємства.