Вінничан безкоштовно возитимуть на кладовище

В поминальну неділю. 3 червня 2012 року на міському кладовищі по вул. О. Кобилянської, з 7-30 до 16-30 буде організовано безкоштовне експресне перевезення мешканців міста за маршрутом площа Гагаріна - вул. О. Кобилянської.

Посадка в автобуси здійснюватиметься на площі Гагаріна.

Рух легкового транспорту буде обмежено по вулицях Театральній, Грушевського, І.Богуна.

На вул. І.Богуна паркування транспортних засобів буде тимчасово забороно.

Проїзд для всіх видів транспорту крім того, що залучається до перевезень, буде заборонений по вул. І.Богуна від вул. Бєлінського до міського кладовища на вул. О.Кобилянської на час здійснення перевезень.