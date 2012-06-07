Бровка пресують за підтримку Порошенка–старшого?

Регіонали прямо в залі Ради "розрулюють" конфлікт між племінницею Калетника і батьком Порошенка, - повідомляє Цензор. НЕТ.

Голова фракції ПР Олександр Єфремов передав колезі Григорія Калетника записку про конфлікт, який виник у Вінницькій області.

Як видно на фотографії, яку зробив кореспондент Цензор.НЕТ, йдеться про конфлікт, який виник на одному з мажоритарних округів Вінницької області.

На один округ, як зрозуміло з записки, претендують родичі відразу двох високопоставлених представників влади: батько глави Мінекономіки Петра Порошенка - Олексій Порошенко, і племінниця нардепа- регіонала Григорія Калетника - Оксана Калетник (Єлманова).

„Зазначимо, що Григорій Калетник є батьком голови Митної служби Ігоря Калетника, який призначений на цю посаду за квотою КПУ. Причому, мер Могилева-Подільського, регіонал Бровко пообіцяв підтримку Порошенка, а тепер скаржиться на тиск Калетника, який обіцяє "ініціювати кримінальне переслідування", - пише Цензор.НЕТ.

Як повідомив УНІАН-Вінниччина сам Петро Бровко, ані з Петром Порошенком, ані з Григорієм Калетніком, ані з їхніми родичами, які ймовірно балотуватимуться у ТВО №16, він не зустрічався, на виборчі теми не розмовляв, і тим більше нікому не давав обіцянок про сприяння на парламентських виборах 2012 року.

Мер Могилева-Подільського також запевнив, що нікому не скаржився на тиск чи переслідування, проте підтвердив, що „незрозумілі перевірки” таки почалися.

- Всіх моїх родичів, підприємницькі структури, які, як вважають ці люди (перевіряльники - авт.), мають якесь відношення до мене, перевіряє УБОЗ. Роблять виїмку документів. Почали перевіряти і міську раду. Мені нічого приховувати, а тому соромно перед людьми за те, що відбувається. Соромно за нашу державу, в якій до людей ставляться, як до отари овець, - сказав Петро Бровко.

